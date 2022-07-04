В последнее время были уничтожены большие склады боеприпасов в Хрустальном и Снежном. Об этом 24 каналу рассказал журналист и политический обозреватель Денис Казанский.

Важно После удара ВСУ оккупанты отомстили гражданским в Донецке: обвинили в обстрелах Украину

Также очень мощные взрывы происходили возле Алчевска.

"Очень точечно украинская сторона научилась поражать именно эти склады боеприпасов. У меня нет разведданных, сколько конкретно чего взорвалось, но, судя по масштабам, действительно уничтожено большое количество оружия", – отметил Денис Казанский.

Что известно о взрывах

В ВСУ подтвердили, что взрывы в Снежном на оккупированной части Донбасса это были боеприпасы армии агрессора. Также они опубликовали видео, где видно, что детонация очень мощная, пламя достигает нескольких метров в высоту, еще выше – столбы черного дыма.

На Изюмском направлении украинские военные подорвали склады с боекомплектами российской артиллерии. На видео видно, как долго и мощно детонируют вражеские боеприпасы.

В ночь на 3 июля Вооруженные Силы Украины вывели из строя одну из 4 военных баз оккупантов в Мелитополе. Украинские воины нанесли более 30 ударов исключительно по российской военной базе.

Стоит посмотреть – у ВСУ успехи на трех направлениях – Жданов: смотрите видео