Вражеская атака произошла около часа ночи 6 июля. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Погиб мужчина

По данным следствия, 6 июля около часа ночи военные страны-агрессора обстреляли Киевский район Харькова. В результате обстрела значительное разрушение потерпело здание высшего образования. Погиб 40-летний сторож,

– пишут в прокуратуре.

Последствия обстрела педуниверситету Харькова / Фото прокуратуры

При процессуальном руководстве Киевской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту "нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством".

Материалы уголовного производства впоследствии передадут СБУ.

Ситуация в Харькове и области за минувшие сутки

В ночь на 5 июля россияне нанесли ракетные удары с территории России по Новобаварскому, Киевскому, Основянскому районам Харькова. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Около часа оккупанты атаковали Основанский район, где попали по открытой территории. В Новобаварском "прилетело" в административное здание, разрушена часть помещения.

В области в течение суток оккупанты обстреливали Изюмский, Харьковский, Чугуевский, Богодуховский районы. Как следствие, возникло много пожаров. За сутки там пострадали 3 человека, среди них ребенок в возрасте до 2 лет.

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