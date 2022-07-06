Ворожа атака сталася близько 1 години ночі 6 липня. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Загинув чоловік

За даними слідства, 6 липня близько 1 години ночі військові країни-агресора обстріляли Київський район Харкова. Внаслідок обстрілу значної руйнації зазнала будівля закладу вищої освіти. Загинув 40-річний сторож,

– пишуть у прокуратурі.

Наслідки обстрілу педуніверситету Харкова / Фото прокуратури

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом "порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством".

Матеріали кримінального провадження згодом передадуть до СБУ.

Ситуація в Харкові та області за минулу добу

У ніч проти 5 липня росіяни завдали ракетних ударів із території Росії по Новобаварському, Київському, Основ'янському районах Харкова. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько першої години окупанти атакували Основ'янський район, де влучили по відкритій території. У Новобаварському "прилетіло" в адміністративну будівлю, зруйновано частину приміщення.

В області протягом доби окупанти обстрілювали Ізюмський, Харківський, Чугуївський, Богодухівський райони. Як наслідок – виникло багато пожеж. За добу там постраждали 3 людей, серед них – дитина віком до 2 років.

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