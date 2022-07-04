Відстань від Харкова до Черкаських Тишок – близько 25 кілометрів. У Генштабі доповіли, що на цьому напрямку триває контрбатарейна боротьба.

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Окупанти обстрілюють Харків

Росіяни продовжують артилерійські обстріли Харкова та населених пунктів на північ, північний схід та схід від нього.

Крім того, вони завдали авіаударів неподалік Петрівки. Українські воїни жорстко придушили спробу штурму росіян в напрямку Соснівки. Загарбників відкинули назад.

Росіяни змінили тактику обстрілів

У Харківській ОВА зазначили, що окупанти протягом 4 днів обстрілюють Харків на світанку. Вогонь відкривають близько 4 ранку, хоча до цього обстріли були близько 23:00. Росіяни абсолютно свідомо б'ють по цивільних об'єктах. Таку тактику використовують, щоб залякати людей.

Заступник глави ОВА Роман Семенуха повідомив 4 липня росіяни двома ракетами атакували будівлю гімназії. На щастя, там нікого не було, тому обійшлося без жертв та поранених.

3 липня окупанти обстріляли приватне домоволодіння у Новобаварському районі Харкова. У будинку поблизу повилітали вікна. Є потерпіла – 54-річна жінка. Її госпіталізували у середньому стані важкості.

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