Про це 3 липня повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він наголосив, що Харківщина немає жодного дня без російського терору.

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"Сьогодні харків'яни прокинулися о 4 ранку від ракетних ударів окупантів. Зранку росіяни влучили в один з об'єктів критичної інфраструктури Київського району. Попередньо – постраждалих немає", – написав Синєгубов.

Деталі обстрілів

Керівник ОВА зазначив, що росіяни обстріляли приватне домоволодіння у Новобаварському районі. У будинку та навчальному закладі поблизу повилітали вікна. На жаль, є потерпіла – 54-річна жінка. Її госпіталізували у середньому стані важкості.

Крім цього, за останню добу окупанти гатили по Чугуївському, Харківському, Богодухівському та Ізюмському районах. На Чугуївщині горіли господарчі будівлі, гаражі. Крім цього, росіяни обстрілювали відкриті території.

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Обласний центр екстреної медичної допомоги повідомив, що за останню добу є 4 поранені людини:

Харків – 1;

Чугуївський район – 2;

Харківський район – 1.

Українські захисники тримають оборонні позиції. На Харківському напрямку окупанти намагаються обороняти зайняті раніше позиції. Наші Збройні Сили успішно відбили штурм росіян неподалік Прудянки, – сказав Синєгубов.

Він зазначив, що російські вбивці з артилерії обстрілювали райони Руської Лозової, Перемоги, Верхнього Салтова, Замулівки, Волобуївки, Питомника, Прудянки.

Наступ окупантів

Росіяни відновили наступ на Харківщині. Зокрема, на Ізюмському напрямку. Позаштатний радник глави Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, що 1 липня окупанти хотіли перекрити дорогу Харків – Старий Салтів та відвести загрозу від Печенізького водосховища. Це може дозволити відновити постачання для ворожих угрупувань біля Ізюма.

Окупанти йшли на Барвінкове, Долину, Богородичне та Святогірськ. Арестович зазначив, що у них немає успіхів.

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