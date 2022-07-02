1 липня росіяни намагались перерізати дорогу Харків – Старий Салтів та відвести загрозу від Печенізького водосховища, яке загрожує постачанням для угрупувань під Ізюмом.

До теми Російські літаки вдарили фосфорними бомбами по Зміїному: Залужний показав відео

На Сході тривають запеклі бої, росіяни "ожили" на кількох напрямках

Арестович розповів, що росіяни "ожили" в районі Ізюма та Бахмута. Під Ізюмом окупанти почали йти на Барвінкове, на Долину, на Богородичне та на Святогірськ. Наступ на Пришиб в них не дуже виходить – стріляють, намагаються рухатися, але наразі марно. Також російські загарбники намагаються йти на Закотне.

Найголовніший "театр" під Лисичанськом. Там російські війська намагаються з Півдня штурмувати, йде спецназ, вагнерівці, підрозділи так званих "ЛНР" та "ДНР",

– розповів Арестович.

Наразі росіяни частково зайняли НПЗ у Лисичанську, на його території йдуть бої.

Окупанти планують замкнути сили ЗСУ у подвійне кільце

Попаснянське групування намагається наступати та вийти на Малорязанцеве, щоб замкнути Лисичанськ з тилу. Радник глави каже, що "не зовсім вони замкнуть, але вони радісно намагаються".

При цьому росіяни зосередили ще один рух у напрямку Бахмута, щоб зробити ще один котел.

Але цей замисел потрібно ще реалізувати. З цим у мене є сумніви. Подивимось, що реально відбудеться на полі бою,

– сказав Арестович.

Також окупанти намагаються йти на Нью-Йорк та Авдіївку, але в них нічого не виходить. Натомість у Вугледарі артилерійські дуелі трохи "затормозились".

Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що окупанти намагались вести розвідку боєм в напрямку Лисичанського желатинового заводу. Але українські воїни успішно відбили ворожі напади, тож окупантам довелось відійти на свої позиції.

До теми – матері студентів в ОРДЛО бунтують, щоб їхніх дітей не забирали на війну: дивіться відео