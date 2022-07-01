Що відбувається у цьому місті Луганщини повідомили в Генеральному штабі Збройних Сил України. Звичайно, що своїх боєприпасів для обстрілів вони не шкодують.

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Безуспішна розвідка боєм

Російські окупанти, крім обстрілів, ще пробують різні інші підлості, щоб пробити оборону ЗСУ. Так, Генштаб повідомив, що вони хотіли вести розвідку боєм проти наших захисників.

Такі дії ворог намагався чинити в напрямку Лисичанського желатинового заводу. Але українські воїни успішно та грамотно відбили всі спроби російських загарбників. Тому в окупантів більше не залишалось вибору – вони відійшли.

Також, окрім обстрілів Лисичанського напрямку, вони також обстрілюють із ствольної та реактивної артилерії напрямок Бахмута.

Новини з фронту

Протягом останнього дня червня російські окупанти продовжили поливати вогнем позиції ЗСУ на усіх напрямках. У Генштабі звертали увагу, що на певних ділянках боротьби ворог намагається просуватись уперед, а на окремих – лише відкриває вогонь по українських військових .

Також повідомляли, що Збройні Сили України по всій лінії зіткнення ведуть оборонні дії. Попри це українським військовим вдається проводити вдалі контрнаступи й звільняти від окупантів деякі населені пункти. Сили оборони на Криворізькому напрямку звільнили та взяли під контроль населений пункт Потьомкине, що на півночі Херсонської області.

Розвідка повідомляла, що російські загарбники з напрямку Шахтарська спробували обстріляти позиції українських захисників та захисниць. Однак ППО збила усе й зруйнувала плани ворога. Вибух пролунав поблизу Дебальцевого. Можливо, там і впали уламки. Усі деталі наразі встановлюють.

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