Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу від 1 липня. У відомстві зауважили, що на певних напрямках ворог намагається просуватись уперед, а на окремих – лише відкриває вогонь по українських військових.

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На Донбасі зараз найгарячіше

Складна ситуація зараз на Донецькому напрямку. Ворог тут прагне взяти в кільце наших військових у районі Лисичанська. Мовиться про бажання оточити їх з півдня та заходу. Усе це окупанти роблять для того, щоб встановити повний контроль над Луганською областю. А щоб ЗСУ мали проблеми з логістикою, ворог проводить штурмові дії.



Карта бойових дій поблизу Лисичанська / Скриншот liveuamap

На самому Лисичанському напрямку окупанти продовжують обстрілювати наші позиції зі ствольної та реактивної артилерії. Під ворожий вогонь потрапили райони населених пунктів Сіверськ, Білогорівка, Лисичанськ, а також Вовчоярівка. Зауважимо, що під контроль окупанти намагаються взяти ділянку дороги Бахмут – Лисичанськ. Але досягнути поставлених цілей йому ніяк не вдається.

Натомість спостерігаються активні бойові дії на Краматорському напрямку.

Обстріли позицій ЗСУ не припиняються

Слов'янський напрямок. На ньому російські військові продовжують дотримуватись оборонної тактики. Водночас вони перегруповуються, а також роблять все можливе, щоб покращити своє тактичне положення.

Крім того, не припинявся артилерійський обстріл українських позицій. Ворог бив поблизу Долини, Мазанівки, Дібрівного, Грушувахи, Адамівки, Гусарівки й Іванівки.

Що стосується Бахмутського напрямку, то тут теж окупанти відкривають вогонь з артилерії. Ворожих атак зазнали райони Берестового, Яковлівки, Відродження, Майорського, а також Вугледарської ТЕС. Крім того, загарбники безрезультатно намагались покращити своє тактичне положення у напрямку Покровського.



Карта бойових дій на Донбасі / Скриншот liveuamap

Якщо говорити про Авдіївський, Курахівський, Новопавлівський і Запорізький напрямки, то тут усе без змін. Російські бійці активно обстрілювали наші позиції уздовж лінії зіткнення. Ворог бив по них зі ствольної, а також реактивної артилерії.

Неспокійна також ситуація на Південнобузькому напрямку. Окупанти б'ють по районах Потьомкиного, Березнегуватого, Партизанського, Киселівки, Шевченкового, а також Таврійського. По них ворог бив з мінометів, ствольної, а також реактивної артилерії. Крім того, окупанти проводили повітряну розвідку за допомогою безпілотників.

Що стосується Волинського, Поліського та Сіверського напрямків, то тут ситуація практично не зазнала змін. Окупанти з артилерії б'ють по районах Грем'яча, Михальчиної Слободи, Колоса Чернігівської та Старикового й Атинського Сумської області.

Натомість на Харківському напрямку ворог зосередив угруповання своїх військ Західного військового округу. Ворог не лише регулярно б'є по ЗСУ, щоб сковувати їхні дії, а й обороняє рубежі, зайняті ним раніше.

Загарбники також відкривали артилерійський вогонь по районах Базаліївки, Перемоги, Верхнього Салтова, Норцівки, Чепіля, Дмитрівки, Барвінкового, Мосьпанового, Великої Бабки, Сороківки та Пришиба.

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