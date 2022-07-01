Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба от 1 июля. В ведомстве отметили, что на определенных направлениях враг пытается продвигаться вперед, а на отдельных – только открывает огонь по украинским военным.

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На Донбассе сейчас горячее всего

Сложная ситуация сейчас в Донецком направлении. Враг здесь стремится взять в кольцо наших военных в Лисичанском районе. Речь идет о желании окружить их с юга и запада. Все это оккупанты делают для того, чтобы установить полный контроль над Луганской областью. Чтобы у ВСУ были проблемы с логистикой, враг проводит штурмовые действия.



Карта боевых действий поблизости Лисичанска / Скриншот liveuamap

На самом Лисичанском направлении оккупанты продолжают обстреливать наши позиции по ствольной и реактивной артиллерии. Под вражеский огонь попали районы населенных пунктов Северск, Белогоровка, Лисичанск, а также Волчеярка. Отметим, что под контроль оккупанты пытаются взять участок дороги Бахмут – Лисичанск. Но добиться поставленных целей ему никак не удается.

В то же время наблюдаются активные боевые действия на Краматорском направлении.

Обстрелы позиций ВСУ не прекращаются

Славянское направление. На нем российские военные продолжают придерживаться оборонной тактики. В то же время, они перегруппировываются, а также делают все возможное, чтобы улучшить свое тактическое положение.

Кроме того, не прекращались артиллерийские обстрелы украинских позиций. Враг бил вблизи Долины, Мазановки, Дубровного, Грушевахи, Адамовки, Гусаровки и Ивановки.

Что касается Бахмутского направления, то здесь тоже оккупанты открывают огонь из артиллерии. Вражеские атаки подверглись районам Берестового, Яковлевки, Возрождения, Майорского, а также Угледарской ТЭС. Кроме того, захватчики безрезультатно пытались улучшить свое тактическое положение в направлении Покровского.



Карта боевых действий на Донбассе / Скриншот liveuamap

Если говорить об Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях, то здесь все без изменений. Российские бойцы активно обстреливали наши позиции вдоль линии столкновения. Враг избивал по ним из ствольной, а также реактивной артиллерии.

Беспокойна также ситуация на Южнобужском направлении. Оккупанты бьют по районам Потемкиного, Березнеговатого, Партизанского, Киселевки, Шевченковского, а также Таврического. По ним враг избивал из минометов, ствольной, а также реактивной артиллерии. Кроме того, оккупанты проводили воздушную разведку с помощью беспилотников.

Что касается Волынского, Полесского и Северского направлений, то здесь ситуация практически не претерпела изменений. Оккупанты из артиллерии бьют по районам Гремяча, Михалькиной Слободы, Колоса Черниговской и Старикового и Атинского Сумской области.

На Харьковском направлении враг сосредоточил группировку своих войск Западного военного округа. Враг не только регулярно бьет по ВСУ, чтобы сковывать их действия, но и защищает рубежи, занятые им раньше.

Захватчики также открывали артиллерийский огонь по районам Базалиевки, Победы, Верхнего Салтова, Норцовки, Чепиля, Дмитровки, Барвенкового, Мосьпанового, Большой Бабки, Сороковки и Пришиба.

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