За даними джерел 24 каналу у розвідці, вибух пролунав поблизу Дебальцевого. Можливо, там впали уламки. Усі деталі наразі встановлюють.

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Водночас місцеві жителі вже повідомили, що вибух був дуже потужним. Вочевидь, без "двохсотих" серед російських окупантів не обійшлося.

Важливо! Станом на 30 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 35 600 окупантів.

Тим часом буряти тікають від боїв

Трупи окупантів з 11 окремої десантно-штурмової бригади вже невдовзі прибудуть до Улан-Уде. Тим часом ще живі буряти тікають з поля бою від ЗСУ.

Зі скриншотів переписок стає зрозуміло, що у штабі окупанта відчитують за рішення відступити. Загарбнику, який має всі шанси поповнити лави "двохсотих" наказують "тримати позиції при будь-яких умовах". Фінальний аргумент – те, що "гарматному м'ясу" лише нещодавно видали "автоматичні гранатомети".

Водночас на окупанта це не справило жодного враження. Він огризається до представника штабу, що "сам стій проти спецпризначенців".

Зауважте! Український безпілотник "Валькірія" допоміг знищити ворожий склад на Донбасі. На опублікованих кадрах видно, як у небо здіймається величезний стовп диму.

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