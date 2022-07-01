По данным источников 24 канала в разведке, взрыв прогремел вблизи Дебальцево. Возможно, там упали обломки. Все детали устанавливают.

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В то же время, местные жители уже сообщили, что взрыв был очень мощным. Очевидно, без "двухсотых" среди российских оккупантов не обошлось.

Тем временем буряты убегают от боев

Труппы оккупантов из 11 отдельной десантно-штурмовой бригады уже вскоре прибудут в Улан-Удэ. Тем временем еще живые буряты убегают с поля боя от ВСУ.

Из скриншотов переписок становится ясно, что в штабе оккупанта отчитывают за решение отступить. Захватчику, имеющему все шансы пополнить ряды "двухсотых", приказывают "держать позиции при любых условиях". Финальный аргумент – то, что "пушечному мясу" только недавно выдали "автоматические гранатометы".

В то же время, на оккупанта это не произвело никакого впечатления. Он огрызается с представителем штаба, что "сам стой против спецназа".

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