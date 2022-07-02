1 июля россияне пытались перерезать дорогу Харьков – Старый Салтов и отвести угрозу от Печенежского водохранилища, которое чревато поставками для группировок под Изюмом.

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На Востоке продолжаются ожесточенные бои, россияне "ожили" по нескольким направлениям

Арестович рассказал, что россияне "ожили" в районе Изюма и Бахмута. Под Изюмом оккупанты начали идти на Барвенково, на Долину, на Богородичное и Святогорск. Наступление на Пришиб у них не очень получается – стреляют, пытаются двигаться, но пока бесполезно. Также российские захватчики пытаются уходить на Закотное.

Самый главный "театр" под Лисичанском. Там российские войска пытаются с Юга штурмовать, идет спецназ, вагнеровцы, подразделения так называемых "ЛНР" и "ДНР",

– рассказал Арестович.

В настоящее время россияне частично заняли НПЗ в Лисичанске, на его территории идут бои.

Оккупанты планируют замкнуть силы ВСУ в двойное кольцо

Попаснянская группировка пытается наступать и выйти на Малорязанцево, чтобы замкнуть Лисичанск с тыла. Советник главы говорит, что "не совсем они замкнут, но они радостно пытаются".

При этом россияне сосредоточили еще одно движение в направлении Бахмута, чтобы осуществить еще один котел.

Но этот замысел нужно еще реализовать. С этим у меня есть сомнения. Посмотрим, что реально произойдет на поле боя,

– сказал Арестович.

Также оккупанты пытаются идти на Нью-Йорк и Авдеевку, но у них ничего не получается. В Угледаре артиллерийские дуэли немного "затормозились".

Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил, что оккупанты пытались вести разведку боем в направлении Лисичанского желатинового завода. Но украинские воины успешно отразили вражеские нападения, так что оккупантам пришлось отойти на свои позиции.

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