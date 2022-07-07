Вночі проти 7 липня окупанти атакували Україну з бєлгорода. Ймовірно, свої снаряди вони запускали по Харкову, пише 24 канал.

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У телеграм-каналах опублікували курйозне відео запуску ракет. На кадрах видно, як 2 снаряди піднялися в небо, покружляли, а тоді впали майже у тому ж місці. На щастя, в Україну вони так і не долетіли.

Водночас росіяни заявили, що на місці падіння ракет спалахнули пожежі.

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У Харкові пролунали вибухи

Близько 1 години ночі 7 липня у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях оголосили повітряну тривогу. Приблизно через 15 хвилин після сирен мешканці Харкова почули звуки вибухів. Що саме трапилося – російські "прильоти" чи робота ППО – наразі невідомо.

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Уночі проти 6 липня російська армія запустила ракети по Харківському національному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди. Будівля сильно постраждала, а 40-річний сторож, на жаль, загинув. Президент Володимир Зеленський заявив, що лише російські варвари могли стріляти в університет.

Лише за 1 тиждень від ворожих обстрілів загинули 30 мешканців Харківської області. росіяни постійно гатять по обласному центру, а також Чугуївському, Харківському, Богодухівському та Ізюмському районах.

Напередодні противник кілька днів обстрілював Харків на світанку. В обласній військовій адміністрації пояснили, що так росіяни хочуть залякати місцеве населення.

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