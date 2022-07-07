У жодному разі не ігноруйте повідомлень про повітряну тривогу. Адже внаслідок ворожих обстрілів в Україні загинули вже багато мирних жителів, зокрема дітей.

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На Сході лунають сирени

Приблизно о 1:00 7 липня у східних областях почали лунати сирени. Повітряну тривогу оголосили у:

Харківській області,

Донецькій області,

Дніпропетровській області,

Запорізькій області.

Також повітряна тривога триває на Луганщині. Однак її оголосили ще 4 квітня – тобто понад 93 дні тому.

Зверніть увагу! Під час повітряної тривоги не варто поширювати фото чи відео з місць ворожих обстрілів, якщо вони трапляться. Також не слід повідомляти про місця "прильотів" російських снарядів чи ракет. Така інформація лише допомагає загарбникам коригувати вогонь.

У Харкові повідомляють про вибухи

Приблизно через 15 хвилин після оголошення повітряної тривоги харків'яни почали повідомляти, що чули вибухи.

Наразі походження цих звуків невідоме – це могла бути як робота нашої ППО, так і черговий російський "приліт".

Офіційної інформації щодо цього поки немає. Однак у будь-якому випадку до відбою повітряної тривоги краще не виходити з укриттів та не наражати себе на небезпеку.

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Деякі ракети, які випустили загарбники, впали в бєлгороді

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко розповів, що у Харкові вкотре неспокійна ніч, адже з російського бєлгорода знову випустили ракети. Зауважте, що окупанти доволі часто гатять саме звідти, адже відстань між містами становить усього 80 кілометрів.

Частина вибухів – це робота систем ППО. Однак цей обстріл не минув без ексцесів. 2 ракети загарбників впали одразу ж після запуску в тому ж бєлгороді. Після цього, за інформацією місцевих телеграм-каналів, у місті почалася пожежа.

Ще 2 ракети "відмовилися" летіти в Україну та повернулися майже в ту ж точку, з якої вилетіли, тобто в бєлгород,

– зазначив Геращенко.

На відео, які опублікував радник міністра, можна побачити, як випущена росіянами ракета летить вгору, потім на кілька секунд завмирає та падає донизу. Така ж доля чекала наступну.

Дивіться відео, як у бєлгороді впали ракети:

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