Ни в коем случае не игнорируйте сообщения о воздушной тревоге. Ведь в результате вражеских обстрелов в Украине погибло уже много мирных жителей, в том числе детей.

Заметьте Настоящее варварство, – Зеленский об обстреле россиянами Харьковского университета

На Востоке раздаются сирены

Приблизительно в 1:00 7 июля в восточных областях начали раздаваться сирены. Воздушная тревога была объявлена ​​в:

Харьковской области,

Донецкой области,

Днепропетровской области,

Запорожской области.

Также воздушная тревога продолжается в Луганской области. Однако ее объявили еще 4 апреля, то есть более 93 дней назад.

Обратите внимание! Во время воздушной тревоги не следует распространять фото или видео с мест вражеских обстрелов, если они случаться. Также нельзя сообщать адреса мест "прилетов" российских снарядов или ракет. Такая информация только помогает захватчикам корректировать огонь.

В Харькове сообщают о взрывах

Приблизительно через 15 минут после объявления воздушной тревоги харьковчане начали сообщать, что слышали взрывы.

Происхождение этих звуков пока неизвестно – это могла быть как работа нашей ПВО, так и очередной российский "прилет".

Официальной информации на этот счет пока нет. Однако в любом случае до отбоя воздушной тревоги лучше не выходить из укрытий и не подвергать себя опасности.

Стоит прочитать Враги обстреляли районы Харькова, в которые раньше не прилетало, – мэр о последствиях атак

Некоторые ракеты, выпущенные захватчиками, упали в белгороде

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал, что в Харькове снова неспокойная ночь, ведь из российского белгорода в очередной раз выпустили ракеты. Обратите внимание, что оккупанты довольно часто бьют именно оттуда, ведь расстояние между городами составляет всего 80 километров.

Часть взрывов – это работа систем ПВО. Однако эти обстрелы не прошли без эксцессов. 2 ракеты захватчиков упали сразу после запуска в том же белгороде. После этого, по информации местных телеграм-каналов, в городе начался пожар.

Еще 2 ракеты "отказались" лететь в Украину и вернулись почти в ту же точку, из которой вылетели, то есть в белгород,

– отметил Геращенко.

На видео, опубликованном советником министра, можно увидеть, как выпущенная россиянами ракета летит вверх, затем на несколько секунд замирает и падает вниз. Такая же участь ожидала следующую.

Смотрите видео, как в белгороде упали ракеты:

К теме – ракетный удар оккупантов уничтожил в Харькове дом Павловых: смотрите видео