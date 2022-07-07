Ни в коем случае не игнорируйте сообщения о воздушной тревоге. Ведь в результате вражеских обстрелов в Украине погибло уже много мирных жителей, в том числе детей.
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На Востоке раздаются сирены
Приблизительно в 1:00 7 июля в восточных областях начали раздаваться сирены. Воздушная тревога была объявлена в:
- Харьковской области,
- Донецкой области,
- Днепропетровской области,
- Запорожской области.
Также воздушная тревога продолжается в Луганской области. Однако ее объявили еще 4 апреля, то есть более 93 дней назад.
В Харькове сообщают о взрывах
Приблизительно через 15 минут после объявления воздушной тревоги харьковчане начали сообщать, что слышали взрывы.
Происхождение этих звуков пока неизвестно – это могла быть как работа нашей ПВО, так и очередной российский "прилет".
Официальной информации на этот счет пока нет. Однако в любом случае до отбоя воздушной тревоги лучше не выходить из укрытий и не подвергать себя опасности.
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Некоторые ракеты, выпущенные захватчиками, упали в белгороде
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал, что в Харькове снова неспокойная ночь, ведь из российского белгорода в очередной раз выпустили ракеты. Обратите внимание, что оккупанты довольно часто бьют именно оттуда, ведь расстояние между городами составляет всего 80 километров.
Часть взрывов – это работа систем ПВО. Однако эти обстрелы не прошли без эксцессов. 2 ракеты захватчиков упали сразу после запуска в том же белгороде. После этого, по информации местных телеграм-каналов, в городе начался пожар.
Еще 2 ракеты "отказались" лететь в Украину и вернулись почти в ту же точку, из которой вылетели, то есть в белгород,
– отметил Геращенко.
На видео, опубликованном советником министра, можно увидеть, как выпущенная россиянами ракета летит вверх, затем на несколько секунд замирает и падает вниз. Такая же участь ожидала следующую.
Смотрите видео, как в белгороде упали ракеты:
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