Игорь Терехов – мэр Харькова – в эфире телемарафона рассказал, что в результате обстрелов разрушены несколько зданий. В городе ликвидируют последствия ночных обстрелов, сообщает 24 канал.

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Терехов рассказал, что враг обстрелял районы, в которые раньше не "прилетало". Очень большие разрушения в районах, находившихся под тотальной бомбардировкой. География обстрелов – непредсказуемая. Особенно враг активизируется в ночное время.

российские оккупанты пытаются деморализовать город. Однако ничего у врага не получится. Харьковчане – объединены и держатся. Действия россиян вызывают у местных жителей только здоровую ярость.

Терехов подчеркнул: он уверен в ВСУ. Украина – обязательно победит. Харьковчане верят в это.

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