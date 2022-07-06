Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он отметил, что оккупанты действительно запускают по Харькову очень большое количество ракет, однако ПВО в области работает.

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Глава ОВА прокомментировал призывы по усилению систем ПВО

Синегубов отметил, что хочет развеять мифы по ПВО и призывы в СМИ и соцсетях его усилить.

Есть ли ПВО в Харькове или области? Есть. Как и в любой другой области. Это оборонительный процесс страны. Это вопрос Генштаба ВСУ, они видят обстановку в государстве и принимают оперативные решения,

– заметил глава ОВА.

Он подчеркнул, что именно благодаря управленческим решениям Генштаба ВСУ есть нынешняя ситуация, в отличие от той, которая была в феврале или марте 2022 года, когда над Харьковом летали самолеты и вертолеты, были попытки высадки десанта.

По словам Синегубова, военное руководство ежедневно делается все возможное, чтобы Харьков и область и дальше были защищены еще лучше предыдущего дня.

"Сложный военный вопрос. Достаточно большое количество крылатых ракет, очень большое количество их типов и все остальное. Ответить на этот вопрос достаточно сложно", – подытожил глава ОВА.

Примите во внимание! Олег Синегубов и сам пострадал в результате ракетного удара – ближайшая ракета упала в 30 метрах от него. Ранее начальник полиции Харьковщины Владимир Тимошко рассказал, что это произошло во время обстрела областного управления полиции.

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