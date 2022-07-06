Російські окупанти продовжують покладати великі надії на свою вогневу перевагу. Ворог не розраховує на жодні військові маневри – вони просто використовують грубу силу та сподіваються на максимальні руйнування, які лиш зможуть завдати українським містам.

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Обстріл Харківського університету

Російські окупанти вкотре обстріляли Харків. Про жодні військові об'єкти не йдеться – ворог просто знищує місто. Небезпеку для нього становлять навіть будівлі університету.

Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні до українців повідомив, що руйнація ракетою педагогічного університету – головного корпусу, лекторію, музею, бібліотеки – дуже яскраво характеризує росіян.

Якщо давати визначення тому, що таке варварство, цей удар підходить найбільше. Тільки ворог цивілізованості й людяності може робити такі речі – бити ракетами по університету, по педагогічному університету,

– сказав Зеленський.

Пам'ятник Григорію Сковороді, який розташований перед університетом, накрило уламками, але він вистояв. Зеленський нагадав, що музей Сковороді на Харківщині згорів після ворожого обстрілу ще у травні.

"Втім, перефразовуючи найвідоміші слова Сковороди, хоч би як окупанти намагалися нас зловити, їм нас не спіймати. Ми обов’язково вистоїмо і все відновимо", – додав президент.

Дивіться відео звернення Володимира Зеленського до українців