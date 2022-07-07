Ночью 7 июля оккупанты атаковали Украину из белгорода. Вероятно, свои снаряды они запускали по Харькову, пишет 24 канал.

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В телеграм-каналах опубликовали курьезное видео запуска ракет. На кадрах видно, как 2 снаряда поднялись в небо, покружили, а потом упали почти в том же месте. К счастью, в Украину они так и не долетели.

В то же время россияне заявили, что на месте падения ракет вспыхнули пожары.

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В Харькове раздались взрывы

Около часа ночи 7 июля в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях объявили воздушную тревогу. Приблизительно через 15 минут после сирен жители Харькова услышали звуки взрывов. Что именно случилось – российские "прилеты" или работа ПВО – пока неизвестно.

Последние новости об обстрелах Харькова

В ночь на 6 июля российская армия запустила ракеты по Харьковскому национальному педагогическому университету имени Григория Сковороды. Здание сильно пострадало, а 40-летний сторож, к сожалению, погиб. Президент Владимир Зеленский заявил, что только российские варвары могли стрелять в университет.

Всего за 1 неделю от вражеских обстрелов погибли 30 жителей Харьковской области. россияне постоянно стреляют по областному центру, а также Чугуевскому, Харьковскому, Богодуховскому и Изюмскому районам.

Накануне противник несколько дней обстреливал Харьков на рассвете. В областной военной администрации объяснили, что так россияне хотят запугать местное население.

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