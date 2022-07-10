Тревогу в городе объявили в 03:12 9 июля. О взрывах сообщили ориентировочно в 03:28 – то есть через 15 минут после сирен.

Заметьте В Кривой Рог прилетели 12 ракет из "Ураганов", а по Николаеву – осколочные снаряды из С-300

В Харькове снова взрывы

Взрывы в Харькове,

– сообщило Суспільне .

Предварительно, как сообщили в телеграм-канале " Харьков Life ", на месте "прилета" возник пожар.

Следует вспомнить, что людей призывают во время тревоги находиться в укрытиях. Только в 03:55 в городе объявили об отбое воздушной тревоги.

Стоит отметить, что в Днепре и Запорожье воздушной тревоги не было, однако там люди слышали несколько взрывов . Скорее всего – работу системы ПВО.

Кратко о последних новостях из Харькова

8 июля украинские пограничники сообщили, что оттесняют врага дальше от Харькова . Во время зачистки одного из сел были столкновения с оккупантами. Из-за этого, к сожалению, несколько наших воинов получили ранения. Зато российских оккупантов удалось взять в плен.

Того же 8 июля глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что впервые за несколько недель не было ночных обстрелов Харькова .

В этот же день советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что возле Харькова стоит российская дивизия 144 и одна из бригад береговой охраны. До бавил, мол, если пойдут на город – будет неприятно. Однако Арестович заверил, что, по его мнению, направление ее движения будет не харьковским.