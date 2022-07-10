В оперативном командовании "Юг" рассказали, что ситуация в регионе – динамичная и контролируемая. захватчики продолжают боевые действия на занятом рубеже обороны. Вероятно, в перспективе они планируют подтянуть резервы из Крыма, однако такого движения пока не зафиксировали.

К теме Россияне обстреляли 3 общины в Сумской области: били из самолетов, РСЗО и минометов

россияне обстреляли Кривой Рог из "Ураганов"

Ночью 9 июля вражеская диверсионно-разведывательная группа из 10 человек пыталась обойти позиции украинских защитников в районе Ольгиного и прорваться в тыл подразделений. Однако наши бойцы дали врагам достойный отпор, поэтому те решили отступить.

На рассвете россияне выпустили из "Ураганов" 12 реактивных снарядов по Кривому Рогу. Существенные повреждения получил жилой район Ингулец. Предварительно 2 человека погибли, а один – получил ранения. Также повредились несколько домов, автомобилей и городская инфраструктура.

Смотрите фото с мест обстрелов / Фото оперативного командования "Юг"

Заметьте От российских ракет не защищает: Резников объяснил, почему "Железный купол" не подходит Украине

Оккупанты обстреляли и Николаев

Почти одновременно захватчики обстреляли Николаев. Они снова использовали модифицированную зенитно-ракетную систему С-300 со снарядами максимального осколочного поражения.

В результате обстрела повредились 10 частных домов. Также было попадание на территорию автотранспортного предприятия.

Там во внутреннем дворе находились десятки гражданских автомобилей и автобусов, которые получили существенные повреждения. Кроме того, пострадал состав овощной базы. К счастью, потерь среди местного населения не было.

В то же время, корабельная группировка вражеского флота не имеет изменений и находится в штормовых условиях северо-западной части Черного моря. российские суда продолжают угрожать применением 20 крылатых ракет типа "Калибр". Кроме этого, захватчики держат наготове 3 больших десантных корабля.

Будет интересно – украинские пилоты показали свои умения: смотрите видео