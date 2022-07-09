Соответствующее заявление Министр обороны Украины сделал во время бизнес-конференции на платформе Forbes. Об этом Резников сказал 9 июля – на 136-й день войны, которую россия начала против Украины.

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Резников объяснил, почему Украине не подходит "Железный купол"

Алексей Резников пояснил, что "Железный купол" не защищает на 100%. Кроме того, министр был в Израиле и общался с их производителями, государственными предприятиями.

"Железный купол" сделан против медленных на низких высотах с легким поражением ракет, сделанных по существу в гаражах. От крылатых и баллистических ракет "Железный купол" не защищает. Там есть другая система ПВО, которая развивается и в самом Израиле и есть в Чехии и США,

– заверил министр.

Добавил, что именно поэтому нам нужно развивать свою систему противовоздушной и противоракетной обороны или получать, в том числе, наших партнеров.

Что этому предшествовало

Украина с начала полномасштабного нападения России начала говорить миру о необходимости закрыть небо над нашим государством. В частности, для того, чтобы российские ракеты не попадали по жилым кварталам и не убивали мирных людей и не уничтожали объекты инфраструктуры.

В начале июня посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что Киев хочет приобрести систему противовоздушной обороны "Железный купол".

Следует вспомнить, что до сих пор Израиль решил оказывать Украине чисто гуманитарную помощь и не снабжать оружием. Вероятно, страна опасается реакции россии.

Ранее Алексей Арестович также объяснял, что "Железный купол" нам не подойдет. Нам нужно более универсальное оружие, которое поможет намного лучше.

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