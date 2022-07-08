Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он отметил, что это впервые за несколько недель обошлось без "прилетов" по городу ночью.

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Терять бдительность рано

В то же время глава ОВА подчеркнул, что ни в коем случае не стоит терять бдительность. Он отметил, что вечером 7 июля российские захватчики нанесли массированный удар по Немышлянскому району Харькова.

В результате погибли трое мирных жителей города, а еще пятеро получили ранения. Кроме того, оккупанты повредили жилые дома, гаражи, контейнеры и придомовые сооружения. На протяжении вечера пожарные ликвидировали возгорания, возникшие после атак.

Напоминаем, что риск ракетных и артиллерийских ударов все еще очень высокий. Поэтому как только звучит сирена – немедленно отправляйтесь в укрытие. В нем следует находиться, пока не будет сообщения об отбое. Это может спасти вам жизнь.

Олег Синегубов также рассказал об обстрелах гражданских по области. Враг бил по мирному населению Харьковского, Чугуевского, Изюмского, а также Богодуховского районов. В результате этого разрушения получили частные дома, а также хозяйственные постройки. Кроме того, на открытых участках загорались пожары.

За прошедшие сутки в Харьковской области в общей сложности погибли 4 человека и еще 9 получили ранения. В Чугуевском районе от рук врага пострадали два человека и еще два – в Циркунах. К сожалению, в тех же Циркунах погибла 71-летняя женщина, которая не смогла спастись от атак оккупантов.

Напомним, что накануне удалось задержать жителя Харькова. Он помогал российским захватчикам во время полномасштабного вторжения в Украину. А делал он это просто: передавал координаты ВСУ.

Одобрял действия кадыровцев и восхвалял российскую агрессию

Кроме того, в ходе следствия удалось выяснить, что у мужчины были пророссийские взгляды. Он в сети поддерживал вооруженную агрессию россии против нашего государства. Кроме того, одобрял действия тех же кадыровцев.

В ходе обыска, который у него провели 6 июля, изъяли компьютерную технику. С ее помощью правоохранители изучили переписку коллаборанта в мессенджерах. Это позволило узнать, что он докладывал россиянке о местонахождении наших военных непосредственно в Харькове.

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