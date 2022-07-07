Также злоумышленник открыто высказывался в поддержку вооруженной агрессии россии против Украины в интернете. Он одобрял действия, в частности кадыровцев. Об этом сообщают в полиции Харьковской области 7 июля.

Обратите внимание Вертолет и самолет, которыми пользовалась семья Медведчука, передали на нужды ВСУ

Передавал данные о расположении ВСУ россияне

Правоохранители провели санкционированный обыск в помещении предатель 6 июля. Они нашли и осмотрели компьютерную технику, с помощью которой харьковчанин помогал оккупантам.

В его месседжерах полиция нашла информацию с координатами расположения личного состава Вооруженных сил Украины на территории Харькова, которую фигурант передавал гражданке рф.

– говорится в сообщении.

Что угрожает злоумышленнику

Харьковчанину грозит наказание по статье "распространение информации о движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения". Его могут заключить в тюрьму максимум на 8 лет.

Все сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Злоумышленник уже задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Стоит просмотреть актуальная информация о ситуации на фронте от Генерального штаба: видео