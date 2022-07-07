Також зловмисник відкрито висловлювався за підтримку збройної агресії росії проти України в інтернеті. Він схвалював дії, зокрема, кадировців. Про це повідомляють в поліції Харківської області 7 липня.

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Передавав дані про розташування ЗСУ росіянці

Правоохоронці здійснили санкціонований обшук в помешканні зрадник 6 липня. Вони знайшли та оглянули комп'ютерну техніку, за допомогою якої харків'янин допомагав окупантам.

В його меседжерах поліція знайшла інформацію з координатами розташування особового складу Збройних сил України на території Харкова, яку фігурант передавав громадянці рф,

– мовиться в повідомленні.

Що загрожує зловмиснику

Харків'янину загрожує покарання за статтею "поширення інформації про рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану". Його можуть ув'язнити максимум на 8 років.

Усі відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Зловмисника вже затримали. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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