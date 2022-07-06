Это сделали в рамках уголовного производства в отношении экс-нардепа Виктора Медведчука. Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции Украины.

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Теперь следователи Нацполиции изъяли вертолет и самолет, которыми пользовалась семья Виктора Медведчука.



Самолет, который изъяли у семьи Медведчука

По ходатайству Офиса Генпрокурора на изъятое имущество был наложен арест. Пока его передали для нужд Вооруженных Сил Украины.



Салон вертолета, который тоже изъяли у семьи Медведчука

Что известно о задержании Медведчука: основное

Виктор Медведчук был задержан в ходе спецоперации СБУ. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский 12 апреля. Как оказалось, кум путина должен был незаконно пересечь границу с Приднестровьем, где его уже ждали.

Известно, что через нардепа и своего соратника Тараса Козака Медведчук передавал России секретную информацию об ВСУ.

Также кум путина создавал в Украине сеть влияния России – через программу адаптации украинских трудовых мигрантов в государстве-агрессоре.

Кроме госизмены, Медведчуку инкриминируют покушение на ограбление национальных ценностей, а также нарушение законов и обычаев войны. За это он может оказаться в тюрьме на 15 лет.

В июне во Львове суд начал в закрытом режиме рассмотрение дела о государственной измене Виктора Медведчука. Пророссийский политик продлили срок ареста – до 9 августа.

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