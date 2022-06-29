По данным следствия, под видом европейских социальных выплат злоумышленники украли у украинцев более 100 миллионов гривен.

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Как работала преступная схема

Группа лиц создала ряд фейковых вебресурсов, которые внешне походили на официальные правительственные сайты Украины и ЕС. Через такие интернет-сайты пострадавшим в результате военных действий украинцам предлагалось получить денежную помощь от стран-членов ЕС.

При прохождении процедуры авторизации, необходимой для получения выплат, посетители сайтов заполняли поле с реквизитами своих банковских карт для якобы оплаты комиссии за транзакцию при начислении денежной помощи.

После этого участники схемы списывали с банковских карт потерпевших денежные средства, которые распределяли между собой.

Внимание! Таким образом, злоумышленникам удалось обмануть около 5 тысяч пострадавших граждан Украины, им нанесен ущерб на общую сумму более 100 миллионов гривен.

Так выглядели фейковые сайты, которые злоумышленники использовали, чтобы узнать банковские реквизиты / Фото Киевская городская прокуратура

Мошенники создали несколько таких сайтов-копий официальных ресурсов / Фото Киевская городская прокуратура

Детали задержания мошенников

По местам жительства 9 человек, причастных к мошеннической схеме, правоохранители провели обыски, в ходе которых изъяли компьютерную технику, банковские карты, мобильные телефоны и денежные средства. В настоящее время проводятся мероприятия по аресту средств на их банковских счетах

В Генпрокуратуре сообщили, что следственные действия продолжаются – устанавливают всех возможных участников преступной схемы. Работа фишинговых веб-ресурсов заблокирована.

Важно! Вебресурсы, которые использовали злоумышленники, есть в списке здесь . Правоохранители призывают людей, ими пользовавшихся, сообщить об этом правоохранительным органам.

Мошенников, которые хотели нажиться на украинцах, уже задержали / Фото Киевская городская прокуратура

Какое наказание грозит злоумышленникам

Правоохранители возбудили дело по части 3 статьи 190 (мошенничество) и части 5 статьи 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей) Уголовного кодекса.

Наказание за первую статью предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 8 лет, за вторую — от 10 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

К слову, киберполиция с начала войны разоблачила почти 500 человек, причастных к онлайн-мошенничеству.

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