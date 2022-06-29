За даними слідства, під виглядом європейських соціальних виплат зловмисники вкрали в українців понад 100 мільйонів гривень.
Увага На Запоріжжі шахраї організували схему "Ваш родич у полоні"
Як працювала злочинна схема
- Група осіб створила низку фейкових вебресурсів, які зовнішньо були подібні на офіційні урядові сайти України та ЄС. Через такі інтернет-сайти українцям, які постраждали внаслідок військових дій, пропонувалося отримати грошову допомогу від країн-членів ЄС.
- Під час проходження процедури авторизації, необхідної для отримання виплат, відвідувачі сайтів заповнювали поле із реквізитами своїх банківських карток для нібито оплати комісії за транзакцію при нарахуванні грошової допомоги.
- Після цього учасники схеми списували з банківських карток потерпілих грошові кошти, які розподіляли між собою.
Так виглядали фейкові сайти, які зловмисники використовували, щоб дізнатись банківські реквізити / Фото Київська міська прокуратура
Шахраї створили кілька таких сайтів-копій офіційних ресурсів / Фото Київська міська прокуратура
Деталі затримання шахраїв
За місцями проживання 9 осіб, причетних до шахрайської схеми, правоохоронці провели обшуки, у ході яких вилучили комп'ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони та грошові кошти. Наразі проводять заходи щодо арешту коштів на їх банківських рахунках
У Генпрокуратурі повідомили, що слідчі дії тривають – встановлюють всіх можливих учасників злочинної схеми. Роботу фішингових вебресурсів заблоковано.
Шахраїв, які хотіли нажитись на українцях, уже затримали / Фото Київська міська прокуратура
Яке покарання загрожує зловмисникам
Правоохоронці відкрили справу за частиною 3 статті 190 (шахрайство) та частиною 5 статті 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу.
Покарання за першу статтю передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, за другу — від 10 до 15 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
До слова, кіберполіція від початку війни викрила майже 500 осіб, які причетні до онлайн-шахрайства.
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