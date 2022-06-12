Про це 12 червня повідомили у Службі безпеки України. Зазначили, що шахраї телефонували близьким військових Збройних Сил України.

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Як діяла злочинна схема

Зловмисники мали ряд псевдопослуг з різними цінами. Зокрема, мовиться про таке:

телефонна розмова з полоненим – від 10 до 50 тисяч гривень;

визволення з полону – від 50 до 200 тисяч гривень;

перевезення тіла загиблого – до 10 тисяч гривень.

Звичайно, що жодну з обіцянок зловмисники не могли виконати. А після отримання грошей – просто зникали зі зв'язку,

– зазначив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Живе в Маріуполі

Організував незаконну діяльність Чоловік. Наразі він перебуває в тимчасово окупованому Маріуполі та нещодавно вийшов з в'язниці. Шахрай мав спільницю у Запоріжжі. Її вже затримали.

У СБУ наголосили, що коли у вас або ваших знайомих невідомі вимагають гроші за "визволення" когось з полону, то слід негайно повідомити в Об'єднаний центр з пошуку та звільнення полонених за телефонами: +38 067 650-83-32, +38 098 087-36-01.

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Ще одне викриття від СБУ

Окупанти в Маріуполі вигадали, як "розміновувати" території. СБУ перехопила розмови окупантів, де ті говорять про плани випустити полонених українців на мінні поля. Для цього навіть придумали назву – "розмінування природним шляхом".

Загарбник з позивним "Каспій" заявив, що це звірство вже погодили з місцевими гауляйтерами.

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Засудили корегувальника вогню

У Києві чоловік, якого завербували росіяни у 2014 році, під час повномасштабного вторгнення корегував ракетні обстріли по об'єктах енергетики та водопостачання. За це його ув'язнили на 8 років. У СБУ зазначили, що зрадник отримав паспорт громадянина Росії.