За даними СБУ, його "зв'язковим" в Росії був один із прокремлівських блогерів, в якого понад 300 тисяч підписників.

Важливо У Києві до 8 років засудили коригувальника ракетних ударів

Агент звертався до нього за сприянням у призначені на "посаду" в окупаційній адміністрації у разі захоплення регіону.

СБУ затримала ще одного зрадника

Інший зрадник затриманий на Донеччині. Він передавав ворогу інформацію щодо позицій ЗСУ та об'єктів критичної інфраструктури на території Краматорського району.

А у Житомирській області СБУ знешкодила групу ворожих інтернет-агентів, до якої входив громадянин Росії. Зловмисники поширювали через соцмережі пропагандистські публікації на підтримку російської агресії проти України.

Також на території регіону викрито ворожих агітаторів, які публічно закликали місцевих жителів підтримати окупантів і виправдовували їхні злочини,

– повідомили у СБУ.

Ще 8 червня Служба безпеки України затримала російського агента, який допомагав окупантам, перебував у Києві. Його засудили до 8 років ув'язнення за коригування ракетних обстрілів по об'єктах енергетики та водопостачання.

"Встановлено, що він був завербований у 2014 році, отримав паспорт громадянина Росії й потім його перевели у "режим очікування". А з початку повномасштабної агресії зловмисник приступив до виконання ворожих вказівок", – розповів речник відомства Артем Дехтяренко.

Колаборант готував теракти на Півдні

За словами речника, СБУ з початку повномасштабного вторгнення Росії викрила понад 160 ворожих диверсійно-розвідувальних груп. За злочини проти України підозри отримала приблизно тисяча осіб.

Одна з останніх спецоперацій – знешкодження російської агентури, яка готувала теракти на Півдні України,

– розповів Дехтяренко

Він зазначив, що, зокрема, затримали ворожого агента, що дізнавався дислокацію артилерії та спецпідрозділів українських на Південному фронті. Також чоловік готував теракти на території військових гарнізонів та об'єктів критичної інфраструктури.

Пропаганда в інтернеті

Мережа інтернет-спільнот на Дніпропетровщині виправдовувала агресію Росії. СБУ вдалось затримати її адміністраторку. Вона була однією з агітаторів, яких курували російські спецслужби. Жінка розповсюджувала кремлівську пропаганду в Україні, Білорусі та так званому Придністров'ї.

Публікації поширювали у різних соцмережах. Зокрема, у заблокованих на території України. Жінка отримувала гроші за такі "послуги".

"За всіма викритими фактами тривають невідкладні слідчо-оперативні дії. Їхня мета – встановити та притягнути до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинів проти України", – додав Дехтяренко.

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