По данным СБУ, его "связным" в России был один из прокремлевских блоггеров, у которого более 300 тысяч подписчиков.

Важно В Киеве к 8 годам приговорили корректировщика ракетных ударов

Агент обращался к нему за содействием в назначении на должность в оккупационной администрации в случае захвата региона.

СБУ задержала еще одного предателя

Другой изменник задержан в Донецкой области. Он передавал врагу информацию о позициях ВСУ и объектах критической инфраструктуры на территории Краматорского района.

В Житомирской области СБУ обезвредила группу вражеских интернет-агентов, в которую входил гражданин России. Злоумышленники распространяли через соцсети пропагандистские публикации в поддержку российской агрессии против Украины.

Также на территории региона разоблачены вражеские агитаторы, которые публично призывали местных жителей поддержать оккупантов и оправдывали их преступления,

– сообщили в СБУ.

Еще 8 июня Служба безопасности Украины задержала российского агента, который помогал оккупантам, находился в Киеве. Его приговорили к 8 годам тюрьмы за корректировку ракетных обстрелов по объектам энергетики и водоснабжения.

"Установлено, что он был завербован в 2014 году, получил паспорт гражданина России и затем был переведен в "режим ожидания". А с начала полномасштабной агрессии злоумышленник приступил к выполнению враждебных указаний", - рассказал спикер ведомства Артем Дехтяренко.

Коллаборант готовил теракты на Юге

По словам спикера, СБУ с начала полномасштабного вторжения России разоблачила более 160 вражеских диверсионно-разведывательных групп. За преступления против Украины подозрения получили около тысячи человек.

Одна из последних спецопераций – обезвреживание российской агентуры, готовившей теракты на Юге Украины,

– рассказал Дехтяренко

Он отметил, что, в частности, задержан вражеский агент, который узнавал дислокацию артиллерии и спецподразделений украинских на Южном фронте. Также мужчина готовил теракты на территории военных гарнизонов и объектов критической инфраструктуры.

Пропаганда в интернете

Сеть интернет-сообществ на Днепропетровщине оправдывала агрессию России. СБУ удалось задержать ее администратору. Она была одним из агитаторов, курируемых российскими спецслужбами. Женщина распространяла кремлевскую пропаганду в Украине, Беларуси и так называемом Приднестровье.

Публикации распространялись в разных соцсетях. В частности, у заблокированных на территории Украины. Женщина получала деньги за такие "услуги".

"По всем разоблаченным фактам продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Их цель – установить и привлечь к ответственности всех лиц, причастных к преступлениям против Украины", – добавил Дехтяренко.

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