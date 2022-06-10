Про такі плани загарбників розповіли у Службі безпеки України. Кажуть, що вони планували створити в Київській області окупаційну адміністрацію.

До теми У Маріуполі окупанти розпочали прийом документів для отримання російського паспорта

Окупанти хотіли провести в Київській області псевдореферендум

Далі росіяни хотіли іти вже традиційним для себе шляхом – організувати так званий "референдум" задля проголошення ще однієї квазіреспубліки. Всіх жителів Київщини мали взяти на облік та поміняти їм українські паспорти на радянські. Документами СРСР, за задумом загарбників, повинні були користуватись українці до того, поки для них надрукували би російські.

Ці дані отримали українські контррозвідники

Цю інформацію військові контррозвідники СБУ отримали безпосередньо на російських позиціях. Також саме так росіяни і проводять свою політику на тих українських територіях, які їм вдалось тимчасово окупувати.

Натрапили співробітники Служби безпеки і на ворожий схрон з бланками паспортів СРСР. Розташували його окупанти поблизу Макарова Бучанського району.

Зверніть увагу! Це паспорти видані від імені УРСР, такі зразки в Україні вже не виробляли з 1990 року. Отож бланки завезли з Росії. Дивіться фото бланків, які знайшли у схроні росіян:

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Спроби окупантів нав'язати свої паспорти в Україні

В окупованому Маріуполі окупанти почали приймати документи в місцевих мешканців на російські паспорти. При цьому так звана "влада" вимагає, аби люди отримували довідку про реєстрацію в Донецьку.

Такі самі плани у ворога і щодо тимчасово окупованої території Запорізької області. У Запорізькій ОВА запевнили, що такі дії загарбників матимуть наслідки і для самої Росії.

Намагання Росії видавати свої документи на Запоріжжі та Херсонщині різко засудили в ЄС та США. Москву заздалегідь попередили, що ці документи не визнають на міжнародному рівні.

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