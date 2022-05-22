Однак червона тканина з серпом і молотом перетворилась на лахміття. Про це 24 каналу розповів наш кореспондент із Запоріжжя.
До теми У Мелітополі чули вибух: після нього росіяни почали перестрілку
Наразі в тимчасово окупованому Мелітополі на центральній площі міста висить пошматований радянський символ.
У москалів все невисокої якості. І прапори, як виявилось, також,
– наголосив журналіст 24 каналу.
Порваний радянський прапор у центрі Мелітополя висить як символ того, на що взагалі здатні рашисти.
Як зазначили у виданні "Телеграф", арку визволителів на площі Перемоги в самому серці Мелітополя до окупації була прикрашена українським прапором, але після захоплення міста росіянами її швидко "деукраїнізували".
Нагадаємо, радник голови Офісу Президента Олексій Арестович зазначив, що на тимчасово окупованих територіях є доволі активний партизанський рух. Наприклад, у Мелітополі партизани вбили російських військових високого рангу.
Радянське лахміття у центрі Мелітополя / Фото "Телеграфу"
Яка ситуація у Мелітополі: останні новини
Поки що у Мелітополі окупанти продовжують контролювати місто та навіть "розважаються". Заради цього вони переїхали автомобіль, у салоні якого була жінка.
19 травня Олексій Арестович підтвердив інформацію щодо підриву колій біля російського бронепоїзда у Мелітополі.
Обстріли Запоріжжя: важливі новини
- Російські окупанти 17 травня обстріляли з артилерії Оріхове та Гуляйполе. Внаслідок обстрілів було пошкоджено близько десятка будинків місцевих мешканців.
- У житлових будинках – зруйновані дахи, двері та вікна, розбиті двори та прибудинкові споруди.
- Ворожі снаряди влучили в об'єкти інфраструктури в селищі Преображенка Пологівського району. Там росіяни розтрощили сільський магазин. Внаслідок обстрілу він загорівся.
- В окупованих Пологах російські загарбники вкрали з банкомата майже 400 тисяч гривень. Вони скористались тим, що після обстрілу зруйнували фасад магазину, де був банкомат.