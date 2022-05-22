Однак червона тканина з серпом і молотом перетворилась на лахміття. Про це 24 каналу розповів наш кореспондент із Запоріжжя.

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Наразі в тимчасово окупованому Мелітополі на центральній площі міста висить пошматований радянський символ.

У москалів все невисокої якості. І прапори, як виявилось, також,

– наголосив журналіст 24 каналу.

Порваний радянський прапор у центрі Мелітополя висить як символ того, на що взагалі здатні рашисти.

Як зазначили у виданні "Телеграф", арку визволителів на площі Перемоги в самому серці Мелітополя до окупації була прикрашена українським прапором, але після захоплення міста росіянами її швидко "деукраїнізували".

Нагадаємо, радник голови Офісу Президента Олексій Арестович зазначив, що на тимчасово окупованих територіях є доволі активний партизанський рух. Наприклад, у Мелітополі партизани вбили російських військових високого рангу.

Радянське лахміття у центрі Мелітополя / Фото "Телеграфу"

Яка ситуація у Мелітополі: останні новини

Поки що у Мелітополі окупанти продовжують контролювати місто та навіть "розважаються". Заради цього вони переїхали автомобіль, у салоні якого була жінка.

19 травня Олексій Арестович підтвердив інформацію щодо підриву колій біля російського бронепоїзда у Мелітополі.

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