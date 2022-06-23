Пока проходит подготовительное заседание в Лычаковском районном суде Львова. Однако закрытый режим избрали для всего рассмотрения дела кума Путина.
Картины, часы и железнодорожный вагон: суд арестовал имущество Медведчука
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Во Львове суд начал в закрытом режиме рассмотрение дела о государственной измене Виктора Медведчука. Недавно пророссийскому политику продлили срок ареста – до 9 августа.
Источник:"Общественное"
Пока проходит подготовительное заседание в Лычаковском районном суде Львова. Однако закрытый режим избрали для всего рассмотрения дела кума Путина.
Картины, часы и железнодорожный вагон: суд арестовал имущество Медведчука