Поки що відбувається підготовче засідання у Личаківському районному суді Львова. Проте закритий режим обрали для всього розгляду справи кума Путіна.
До теми Картини, годинники і залізничний вагон: суд арештував майно Медведчука
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У Львові суд почав в закритому режимі розгляд справи про державну зраду Віктора Медведчука. Нещодавно проросійському політику продовжили термін арешту – до 9 серпня.
Джерело:"Суспільне"
Поки що відбувається підготовче засідання у Личаківському районному суді Львова. Проте закритий режим обрали для всього розгляду справи кума Путіна.
До теми Картини, годинники і залізничний вагон: суд арештував майно Медведчука