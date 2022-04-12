Віктор Медведчук втік з-під домашнього арешту ще на початку повномашстабної війни та переховувався від правоохоронців. Однак завдяки зусиллям співробітників СБУ його вдалося знайти та затримати.

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Для затримання СБУ провели спецоперацію

Володимир Зеленський повідомив, що Медведчука затримали завдяки вдалій спецоперації СБУ. Деталі глава держави пообіцяв згодом

Проведено спецоперацію завдяки СБУ. Молодці! Деталі згодом,

– заявив президент.



Ось так зараз виглядає Медведчук / Фото з інстаграму Володимира Зеленського