Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста еще в начале полномасштабной войны и скрывался от правоохранителей. Однако, благодаря усилиям сотрудников СБУ его удалось найти и задержать.

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Для задержания СБУ провели спецоперацию

Владимир Зеленский сообщил, что Медведчук был задержан благодаря удачной спецоперации СБУ. Детали глава государства пообещал сообщить позднее.

Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Детали потом,

– заявил президент.



Вот так сейчас выглядит Медведчук / Фото из инстаграма Владимира Зеленского

Также президент Владимир Зеленский не забыл, что сегодня отмечают День космонавтики и заодно поздравил всех.



Зеленский поздравил всех с днем космонавтики / Скриншот

Напомним, Виктор Медведчук подозревается в государственной измене в так называемом "угольном деле" и в финансировании терроризма. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, который несколько раз продлевали.

Однако когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, кум Путина сбежал.

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