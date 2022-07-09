Про наслідки чергового ракетного удару по Харкову 24 каналу розповіла кореспондентка Анна Черненко. Вона також зазначила, що у будівлі поруч були люди і велике диво, що вони не постраждали.

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"Масштаб руйнувань просто жахає, оскільки це було пряме влучання снаряда. Найбільше постраждали 4 жінки – у них легкі травми від скла чи уламків, а також 12-річна дівчинка", – зазначає кореспондентка.

Наслідки прицільного обстрілу Харкова / Фото Анни Черненко, 24 канал Наслідки прицільного обстрілу Харкова / Фото Анни Черненко, 24 канал

Всі місцеві з цього будинку шоковані навіть не масштабом руйнувань, а тим, що ще вранці на цих руїнах був охайний та дбайливий двір, у якому вони висадили квіти, каже Анна Черненко.



окупанти вщент зруйнували старий будинок 19 століття / Фото Анни Черненко, 24 канал

Мешканець зруйнованого будинку Ельмар розповідає, що його сусідку, яка не могла самостійно ходити, вивезли рятувальники.



На щастя, ніхто не загинув / Фото Анни Черненко, 24 канал

Також разом із нею врятували і дівчину, що доглядала за нею. У чоловіка більше немає квартири, на щастя, він сам не постраждав.

Що відомо про майже щоденні обстріли Харківщини

російські військові ледь не щоденно обстрілюють Харків і регіон. На щастя, уночі 8 липня не спостерігалось жодної атаки по обласному центру.

Водночас глава ОВА підкреслив, що у жодному разі не варто втрачати пильність. Він наголосив, що ввечері 7 липня російські загарбники завдали масованого удару по Немишлянському району Харкова.