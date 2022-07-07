Ексклюзивні деталі чергового ганебного російського обстрілу 24 каналу розповіла кореспондентка із Харкова Анна Черненко. Вона зазначила, що попередньої ночі, 6 липня, російські окупанти обстріляли школу-інтернат для діток із вадами зору. На щастя, обійшлось без поранених та загиблих.

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Нашій кореспондентці вдалось взяти невеликий коментар у місцевих, які пережили вечірній обстріл спального масиву у Немишлянському районі.



Вирва від снаряда РСЗВ "Град" / Фото Анни Черненко, 24 канал

Чоловік розповідає, що від "прильоту" загинула його дружина, яка просто вийшла погодувати у двір котів, адже вона робить це щовечора.



Харків'янка загинула від російського снаряда, коли вийшла годувати котів / Фото Анни Черненко, 24 канал

Наша журналістка поспілкувалась із директоркою школи. Будівля зазнала руйнувань внаслідок ракетних ударів вночі.

Немає жодного цілого вікна, немає дверей. Зруйновано дах. Тому нам потрібні і руки, і матеріали. Тому якщо є можливість допомогти, ми будемо вдячні,

– каже директорка школи Галина Кукліна.

На місце обстрілу школи прибув й американський сенатор штату Небраска Тоні Брювер. Він каже, що його поїздка до Харкова – не остання. Політик планує рухатись далі і відвідати гарячі точки України.

Зараз я у Харкові, потім поїду ще східніше. Потім до Одеси, я вивчаю, що відбувається. Хочу побачити все своїми очима, ніхто не приїжджає сюди, а я буду розказувати правду. Я бачу дуже багато зруйнованого і люди все так швидко прибирають і продовжують жити,

– каже сенатор Небраски.

"У вас міцні душі, не дивлячись на ці руйнування у вас дуже красиве місто", – додав Тоні Брювер.

Обстріли Харкова не вщухають кожного дня

російські окупанти 7 липня вдарили по Харкову з РСЗВ щонайменше 6 разів. Унаслідок ворожого масованого обстрілу є щонайменше 3 загиблих та 5 поранених.

Один снаряд завдав смертельної небезпеки та великої шкоди / Фото Анни Черненко, 24 канал

Раніше голова Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов повідомляв про щонайменше 3 постраждалих. Оновлену інформацію щодо жертв та потерпілих станом на 18:56 оприлюднив очільник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов. За його словами, внаслідок ворожого масованого обстрілу щонайменше 3 людей загинули та 5 отримали поранення.

Харків буквально щодня під вогнем РСЗВ російських варварів

Окупанти вже не вперше обстріляли Харків з реактивних систем залпового вогню. Повідомлення про вибухи у місцевих телеграм-каналах почали з'являтися близько 17:30, мовилось про влучання одразу по декількох районах міста. Внаслідок ворожого вогню спалахнули пожежі у кількох місцях.

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