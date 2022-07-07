Эксклюзивные детали очередного позорного российского обстрела 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. Она также отметила, что в предыдущую ночь, российские оккупанты обстреляли школу-интернат для детей с недостатками зрения. К счастью, обошлось без раненых и погибших.

Обратите внимание Враг ведет террористическую войну, – Вениславский сказал, есть ли угроза повторного окружения Харькова

Нашей корреспондентке удалось взять небольшой комментарий у местных, переживших вечерний обстрел спального массива в Немышлянском районе.



Воронка от снаряда РСЗО "Град" / Фото Анны Черненко, 24 канал

Мужчина рассказывает, что от "прилета" погибла его жена, которая просто вышла покормить во двор кошек, ведь она делает это каждый вечер.



Харьковчанка погибла от российского снаряда, когда вышла кормить кошек / Фото Анны Черненко, 24 канал

Наша журналистка пообщалась с директором школы, которая разрушилась в результате ракетных ударов ночью.

Нет ни одного целого окна, нет дверей. Разрушена крыша. Потому нам нужны и руки, и материалы. Поэтому, если есть возможность помочь, мы будем благодарны,

– говорит директор школы Галина Куклина

На место обстрела школы прибыл и американский сенатор штата Небраска Тони Брювер. Он говорит, что его поездка в Харьков не единственная в Украине. Политик планирует двигаться дальше по "горячим" городам.

Сейчас я в Харькове, потом уеду еще восточнее. Потом в Одессу, я изучаю, что происходит. Хочу увидеть все своими глазами, никто не приезжает сюда, а я буду рассказывать правду. Я вижу очень много разрушенного и люди все так быстро убирают и продолжают жить,

– говорит сенатор Небраски.

У вас крепкие души, несмотря на эти разрушения у вас очень красивый город, говорит Тони Брювер.

Обстрелы Харькова не утихают каждый день

российские оккупанты 7 июля ударили по Харькову из РСЗО не менее 6 раз. В результате вражеского массированного обстрела по меньшей мере 3 погибших и 5 раненых.

Один снаряд нанес смертельную опасность и большой вред / Фото Анны Черненко, 24 канал Один снаряд нанес смертельную опасность и большой вред / Фото Анны Черненко, 24 канал

Ранее глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов сообщал о по меньшей мере 3 пострадавших. Обновленную информацию о жертвах и пострадавших по состоянию на 18:56 обнародовал глава Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

Харьков буквально каждый день под огнем РСЗО российских варваров

Оккупанты уже не впервые обстреляли Харьков из реактивных систем залпового огня. Сообщения о взрывах в местных телеграм-каналах начали появляться около 17:30, говорилось о попадании сразу по нескольким районам города. В результате вражеского огня вспыхнули пожары сразу в нескольких местах.

российские оккупанты ударили по детской школе для детей с недостатками зрения: смотрите видео