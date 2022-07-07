Враг 6 раз атаковал город

Сообщения о многочисленных взрывах начали появляться в 17.30 в местных телеграмм-каналах. Впоследствии они опубликовали также фото, где в небе видны клубы дыма. На момент взрывов в городе не был объявлен сигнал воздушной тревоги.

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В результате "прилетов" вспыхнул пожар

В Харькове – многочисленные "прилеты". С 9 этажа видно большое количество клубов дыма,

– говорится в сообщении.

Впоследствии очевидцы сообщили, что на местах попадания начались сильные пожары. Возгорание произошло в одном из частных секторов.

В Харькове многочисленные "прилеты" / Фото телеграм-каналы

Военный журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что атака действительно была массовой – враг 6 раз попал по городу.

россияне снова ударили по Харькову. Не менее 6 попаданий в разных районах города,

– написал журналист.

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Впоследствии глава харьковской областной военной администрации Олег Синегубов подтвердил попадание. Предварительно россияне атаковали реактивными системами залпового огня. По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, на данный момент от российских обстрелов пострадали 3 человека. Впрочем, информация обновляется.

Просим жителей Харькова быть максимально осторожными, без необходимости не находитесь на улицах города. Ведь враг бьет коварно, поражая жилые районы и гражданскую инфраструктуру,

– отметил Синегубов.

По его словам, на местах попаданий работают профильные службы: спасатели, медики и правоохранители.

российские оккупанты не прекращают атаковать Харьков и область. Каждый раз разрушают гражданскую инфраструктуру и выдающиеся сооружения.

Напомним, в ночь на 6 июля российские оккупанты обстреляли ракетами сразу несколько районов Харькова с территории россии. В результате обстрелов погибли 30 человек.

Варварству врага нет предела. Ведь речь идет не о военных объектах или стратегических целях, захватчики сознательно стирают город с лица земли.

Несмотря на обстрелы оккупантов, ВСУ держат свои позиции, а призыва эвакуироваться из города местная власть не давала, а 4 июля с временно оккупированных территорий Харьковщины удалось эвакуировать 860 человек.

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