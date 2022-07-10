росіяни вдарили "Іскандером" по Харкову

Ворог продовжує нещадно обстрілювати Харківщину застосовуючи найважче озброєння. Про це в оперативному зведенні повідомив Генеральний штаб Збройних сил України 10 липня.

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З території Бєлгородської області окупантами завдано ракетного удару по місту Харкову крилатою ракетою типу "Іскандер",

– йдеться у повідомленні.

Ситуація на Харківщині

За даними Генштабу, на Харківському напрямку російські окупанти намагаються не допустити просування наших військ.

Ворог з артилерії різних калібрів обстріляв селища: Руські Тишки, Питомник, Коробочкине, Іванівка, Дементіївка, Соснівка, Рубіжне та Слатине. росіяни також завдали авіаудару поблизу Верхнього Салтова.

кремль хоче анексувати Харківщину

В Інституті вивчення війни вважають, що росія має намір повністю окупувати Харківську область. Попри те, що це надзвичайно малоймовірно, гауляйтери вже оприлюднили прапор з двоголовим орлом.

Водночас мрії ворога не заважають йому зрівнювати Харків з землею – нещадні обстріли міста не припиняються. Вчора вранці, 9 липня, російські військові влучили ракетою у житловий будинок. На щастя, нікого з мешканців на момент удару вдома не було. Однак будинок та двір перетворились на руїни.