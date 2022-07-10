Об этом в оперативной сводке сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 10 июля.
С территории Белгородской области оккупантами нанесен ракетный удар по городу Харькову крылатой ракетой типа "Искандер",
– говорится в сообщении.
российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову ракетой "Искандер". Атаку совершили с территории Белгородской области.
Источник:Генштаб ВСУ
Об этом в оперативной сводке сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 10 июля.
С территории Белгородской области оккупантами нанесен ракетный удар по городу Харькову крылатой ракетой типа "Искандер",
– говорится в сообщении.