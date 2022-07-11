О главных событиях на разных фронтах – как дипломатическом, так и политическом и военном – читайте в материале 24 канала.

Важно Зеленский приказал деоккупировать Юг, – Резников говорит, что Украина собирает миллионные силы

04:37 Российская ракета попала в 6-этажку в центре Харькова. Спасатели вытащили из-под завалов пожилую женщину. Однако в доме могли быть еще люди, поэтому количество пострадавших неизвестно.

03:50 Во время воздушной тревоги в Харькове раздались звуки взрывов.

03:23 В Минобороны Турции заявили, что проблема "зернового коридора" в Черном море близка к решению. Анкара ведет переговоры по вывозу зерна не только с Украиной и ООН, но и с россией.

02:59 Украинские защитники 10 июля нанесли удар по скоплению россиян в Херсонской области. Ударили в командно-наблюдательный пункт вражеской артиллерийской бригады и контрольно-командный пункт росгвардии. ️Потери врага:

38 оккупантов,

4 гаубицы "Мста-Б",

переносной зенитно-ракетный комплекс,

5️ единиц автомобильной техники.

02:27 Первый президент демократической Польши Лех Валенса призвал уменьшить россию до 50 миллионов населения.

Он убежден, что российская агрессивная политика никуда не исчезнет, пока не развалится империя. Также политик считает, что россию нужно было уничтожить еще раньше.

01:05 В NASA показали, как выглядит линия фронта в Украине из космоса. По состоянию на 9 июля она буквально "светилась".



Линия боевых действий в Украине из космоса / Скриншот из твиттера Biełsat