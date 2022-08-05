По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, раздача гуманитарной помощи на территории Донбасса и Юга Украины – типичный элемент пропаганды. Мол, "россия спасает пострадавших от войны".

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При этом многие в уничтоженных захватчиками городах реально нуждаются в поставках продуктов, ведь после захвата населенных пунктов россией, даже с мясом и хлебом – проблемно. И все это "героически" привозят изголодавшимся украинцам "освободители".

Собирались провести большую агитационную раздачу

Исключительно из пропагандистских мотивов в большинстве своем разнообразную гуманитарку россияне привозили на те территории, которые были ими недавно оккупированы, а в так называемые "ДНР" и "ЛНР" привозили только остатки.

Впрочем, в начале августа, когда на Донбассе решили активизировать подготовку к "референдуму" и последующей аннексии, россияне решили устроить местным жителям праздник холодильника – большую раздачу продовольственных наборов.

В соцсетях распространяли пропагандистские открытки-объявления о раздаче продуктовых наборов всем, кому они нужны. Но делали это не очень активно – лишь бы отчитаться москве, а не собрать в местах огромную толпу.

Тем не менее сотни людей пришли к пунктам раздачи помощи, но ничего не получили. Где-то им объяснили, что никакую гуманитарку вообще не планировали раздавать. В некоторых "администрациях" говорили, что продуктовые наборы быстро закончились, но вскоре привезут новые.



Объявление о раздаче гуманитарки, которое распространяли / Фото из российских сообществ в соцсетях

Конечно, достаточно серьезная акция должна сопровождаться многочисленными роликами по местному телевидению, а на места раздачи гуманитарки отправили местных "журналистов". Однако создать нужную картинку им не удалось, потому что гуманитарка "растворилась в воздухе".

Как оказалось, вместо развозки наборов по местам и их раздачи на соответствующих складах почти всю ночь шла совсем другая работа. Продукты, которые закупила для жителей Донбасса "единая россия", складывали не в автомобили для раздачи, а в грузовики местных супермаркетов, неофициально принадлежащих денису пушилину.

Фактически же главарь боевиков просто разворовал привезенную его же руководителями гумпомощь, а вместо пиара и благодарности от ценителей "единоросы" получили кучу хейта.

Очередной обман на ситуацию не повлияет

Поскольку в кремле вполне знают, что предводители квазиреспублики беззастенчиво разворовывают все, что россия отправляла в поддержку "ДНР" и "ЛНР", и даже кормятся от этого, пушилина за подобное, скорее всего, никак не накажут. Какого-либо серьезного репутационного удара из-за подобной проделки "единая россия" не получит. Ведь все недовольство населения нивелируют несколькими пропагандистскими сюжетами о том, как у путина якобы заботятся о жителях Донбасса.

Именно на это и рассчитывали приспешники главаря террористического формирования и он сам. Ибо ни одного моратория на обворовывание населения в так называемых "республиках" никогда не существовало, а люди будут оставаться безвольными рабами, что бы с ними ни делала "власть".