За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, роздача гуманітарної допомоги на території Донбасу та Півдня України – типовий елемент пропаганди. Мовляв, "росія рятує постраждалих від війни".

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При цьому багато людей у знищених загарбниками містах реально потребують постачання продуктів, адже після захоплення населених пунктів росією, навіть із м'ясом та хлібом – проблемно. І все це "героїчно" привозять зголоднілим українцям "визволителі".

Збиралися провести велику агітаційну роздачу

Виключно з пропагандистських мотивів здебільшого різноманітну гуманітарку росіяни привозили до тих територій, які були ними нещодавно окуповані, а у так звані "ДНР" та "ЛНР" привозили лише залишки.

Втім, на початку серпня, коли на Донбасі вирішили активізувати підготовку до "референдуму" та подальшої анексії, росіяни вирішили влаштувати місцевим жителям свято холодильника – велику роздачу продовольчих наборів.

У соцмережах розповсюджували пропагандистські листівки-оголошення про роздачу продуктових наборів всім, кому вона потрібна. Але робили це не дуже активно – аби лише відзвітувати у москву, а не зібрати у місцях величезний натовп.

Тим не менш, сотні людей таки прийшли до пунктів роздачі допомоги, але нічого не отримали. Десь їм пояснили, що ніяку гуманітарку не взагалі не планували роздавати. У деяких "адміністраціях" казали, що продуктові набори швидко закінчилися, але незабаром буцімто привезуть нові.



Оголошення про роздачу гуманітарки, яке поширювали / Фото з російських спільнот у соцмережах

Звісно ж, достатньо серйозна акція мала супроводжуватися численними роликами по місцевому телебаченню, а на місцях роздачі гуманітарки відправили місцевих "журналістів". Однак створити потрібну картинку їм не вдалося, бо гуманітарка "розчинилася у повітрі".

Як виявилося, замість розвезення наборів по місцях їх роздачі на відповідних складах майже всю ніч тривала геть інша робота. Продукти, які закупила для жителів Донеччини "єдина росія", складали не у автомобілі для роздачі, а у вантажівки місцевих супермаркетів, що неофіційно належать денису пушиліну.

Фактично ж ватажок бойовиків просто розікрав привезену його ж керівниками гумдопомогу, а замість піару та подяки від поціновувачів "єдинороси" отримали купу хейту.

Черговий обман на ситуацію не вплине

Оскільки у кремлі цілком знають, що ватажки квазіреспублік безсоромно розкрадають все, що росія відправляла на підтримку "ДНР" та "ЛНР", та навіть годуються від цього, пушиліна за подібне, скоріш за все, ніяк не покарають. Якогось серйозного репутаційного удару через подібну витівку "єдина росія" не отримає. Адже все невдоволення населення нівелюють кількома пропагандистськими сюжетами про те, як у путіна нібито піклуються про жителів Донбасу.

Саме на це й розраховували поплічники ватажка терористичного формування та він сам. Бо жодного мораторію на обкрадання населення у так званих "республіках" ніколи не існувало, а люди залишатимуться безвольними рабами, що б із ними не робила "влада".