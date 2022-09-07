За співпрацю з ворогом зрадникам загрожує до 15 років в'язниці. Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки.

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Співробітники СБУ зібрали докази добровільної співпраці з ворогом ще 6 колаборантів, які обіймають "посади" в органах місцевого самоврядування та силових структурах на тимчасово окупованих територіях,
– йдеться у повідомленні.

Зокрема, підозри від СБУ отримали:

  • колишній голова Вовчанської територіальної громади на Харківщині Лесніков М.П., який перейшов на бік ворога й "очолює" так звану "військово-цивільну адміністрацію Вовчанського району", де займається популяризацією політичної партії "єдіная росія" та виправдовує збройну агресію рф;
  • соратниця скандально відомого Володимира Рогова, лідера місцевого Антимайдану та керівника так званого руху "русская весна" Уманець К.Л., яка повернулася до Мелітополя із росії й отримала "посаду" так званої "голови Кирилівської ОТГ";
  • один із засновників в Україні "партії політики путіна", мешканець Бердянська Станіслав Селіванов, який теж активно співпрацює з ворогом з 2014 року й був призначений окупантами "заступником мера Бердянська з питань соціальної сфери";
  • колишній поліцейський Лисенко К.С., який у 2015 році не пройшов переатестацію та був звільнений з поліції й зараз очолює так званий "Днепрорудненський райвідділок міліції";
  • раніше засуджений до 6 років тюрми співпробітник "Великобілозірського райвідділку міліції" Малина А.А.;
  • колишній працівник районних електромереж смт Андріївка Бердянського району Костриж О.В., якого раніше звільнили за крадіжки.

"Наразі усім зловмисникам оголошено про підозру за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років", – резюмували в СБУ.

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