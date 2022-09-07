За співпрацю з ворогом зрадникам загрожує до 15 років в'язниці. Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки.

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Співробітники СБУ зібрали докази добровільної співпраці з ворогом ще 6 колаборантів, які обіймають "посади" в органах місцевого самоврядування та силових структурах на тимчасово окупованих територіях,

– йдеться у повідомленні.

Зокрема, підозри від СБУ отримали:

колишній голова Вовчанської територіальної громади на Харківщині Лесніков М.П ., який перейшов на бік ворога й "очолює" так звану "військово-цивільну адміністрацію Вовчанського району", де займається популяризацією політичної партії "єдіная росія" та виправдовує збройну агресію рф;

., який перейшов на бік ворога й "очолює" так звану "військово-цивільну адміністрацію Вовчанського району", де займається популяризацією політичної партії "єдіная росія" та виправдовує збройну агресію рф; соратниця скандально відомого Володимира Рогова, лідера місцевого Антимайдану та керівника так званого руху "русская весна" Уманець К.Л. , яка повернулася до Мелітополя із росії й отримала "посаду" так званої "голови Кирилівської ОТГ";

, яка повернулася до Мелітополя із росії й отримала "посаду" так званої "голови Кирилівської ОТГ"; один із засновників в Україні "партії політики путіна", мешканець Бердянська Станіслав Селіванов , який теж активно співпрацює з ворогом з 2014 року й був призначений окупантами "заступником мера Бердянська з питань соціальної сфери";

, який теж активно співпрацює з ворогом з 2014 року й був призначений окупантами "заступником мера Бердянська з питань соціальної сфери"; колишній поліцейський Лисенко К.С. , який у 2015 році не пройшов переатестацію та був звільнений з поліції й зараз очолює так званий "Днепрорудненський райвідділок міліції";

, який у 2015 році не пройшов переатестацію та був звільнений з поліції й зараз очолює так званий "Днепрорудненський райвідділок міліції"; раніше засуджений до 6 років тюрми співпробітник "Великобілозірського райвідділку міліції" Малина А.А. ;

; колишній працівник районних електромереж смт Андріївка Бердянського району Костриж О.В., якого раніше звільнили за крадіжки.

"Наразі усім зловмисникам оголошено про підозру за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років", – резюмували в СБУ.

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російські колаборанти: останні новини

Внаслідок наступу ЗСУ на певні території Півдня, звідти масово втікають колаборанти. Вони заздалегідь вивезли із Херсонщини свої сім'ї та шукають собі "спокійніші" місця.

Колаборанти у Маріуполі не отримують високих російських зарплат, на які так сподівалися. Безумовно, вони пішли на державну зраду не за 35 тисяч рублів (7 – 10 тисяч гривень).

У тимчасово окупованому Криму російські спецслужби розшукують так званого ексглаву "капбуду" Севастополя іларіона гапіцонова. 29 серпня його звільнили з посади.

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