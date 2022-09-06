Тому доводиться красти гуманітарну допомогу. Про це 24 каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Гуманітаркою курує славнозвісний саблін, який привів колаборантів. Діти гауляйтера Маріуполя іващенка очолюють роздачу в гуманітарних штабах. І, звісно, волонтери. З цинізмом там усе окей, вони почали це робити як тільки почали працювати гуманітарні штаби", – сказав він.

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Для того, щоб нажитися на гуманітарній допомозі, зрадники використовують два способи:

списують її на "мертві душі" – людей, які за "офіційними" даними загинули або вважаються зниклими безвісти;

списують її на "тих, хто вже отримав" – роблять це через бази даних, "розподіляючи" допомогу між людьми, які по неї не зверталися з тих чи інших причин.

За словами Андрющенка, інколи маріупольці таки доходять до штабів, де їм кажуть: "Пробачте, ви вже отримали гуманітарку". Коли починають розбиратися, людей просто видаляють з реєстрів.

Класичне розкрадання. Усе це потім можна за дешево по ринках розкупити,

– наголосив радник мера Маріуполя.

Ба більше, крадене завозять і на інші окуповані території, до прикладу – у Сєвєродонецьк. Адже там людям важко, зауважує Андрющенко, і немає значення, якою є їжа за якістю. Важливо, щоб вона була.

Крадуть усе, на всьому, там сорому немає. Вони вважають, що вони прийшли не за ті гроші Батьківщину продавати,

– резюмував Андрющенко.

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