Поэтому приходится воровать гуманитарную помощь. Об этом 24 каналу рассказал советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Гуманитарку курирует знаменитый шаблин, который привел коллаборантов. Дети гауляйтера Мариуполя иващенко возглавляют раздачу в гуманитарных штабах. И, конечно, волонтеры. С цинизмом там все окей, они начали это делать как только начали работать гуманитарные штабы", - сказал он.

Используют 2 советские схемы

Для того чтобы нажиться на гуманитарной помощи, предатели используют два способа:

списывают ее на "мертвые души" – людей, которые по "официальным" данным погибли или считаются пропавшими без вести;

списывают ее на "тех, кто уже получил" - делают это через базы данных, "распределяя" помощь между людьми, которые за ней не обращались по тем или иным причинам.

По словам Андрющенко, иногда мариупольцы все-таки доходят до штабов, где им говорят: "Извините, вы уже получили гуманитарку". Когда начинают разбираться, людей просто удаляют из реестров.

Классическое хищение. Все это потом можно за дешево по рынкам раскупить,

– подчеркнул советник мэра Мариуполя.

Более того, ворованное завозят и на другие оккупированные территории, к примеру – в Северодонецк. Ведь там людям тяжело, замечает Андрющенко, и не имеет значения, какова еда по качеству. Важно, чтобы она была.

Воруют все, на всем, там стыда нет. Они считают, что они пришли не за те деньги Родину продавать

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