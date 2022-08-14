По данным следствия, коллаборант действовал добровольно после оккупации Купянска 27 февраля. Поэтому ему грозит очень серьезное наказание.
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Демченко уже во второй раз стал предателем
Подозреваемый был мэром с 2010 по 2015 год. Во время начала войны на востоке Украины этот мужчина пытался создать квазиреспублику в Харьковской области. Однако его сразу задержали.
Вскоре в результате обмена предатель попал в оккупированный Донецк, где стал "заместителем начальника по вооружению Народной милиции". Когда началось вторжение, этот коллаборант снова вернулся в Харьковскую область.
Он знал, что будет в безопасности в Купянске, потому что после полномасштабного вторжения тогда еще действующий мэр Купянска Геннадий Мацегор фактически сдал город оккупантам.
Что угрожает за такое преступление
Когда Демченко поймают, он предстанет перед судом по статье Уголовного кодекса о коллаборационизме. А именно по ее части о взаимодействии с незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории. Поэтому подозреваемый может даже отправиться в тюрьму сроком до 5 лет.
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